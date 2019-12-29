В театре "На Литейном".

В театре "На Литейном" покажут спектакль "Тень Города". Главной темой спектакля стал Петербург, его история и его жители – от хрестоматийных персонажей до простых людей – наших современников.

"Тень Города" – это театральное действие, в котором тексты Гоголя, Достоевского, Андрея Белого, Хармса соединяются с текстами современных и уже признанных петербургских писателей, переплетаются с петербургским фольклором, легендами и анекдотами.

Спектакль ведет Татьяна Романовская.

Премьера состоялась 9 апреля 2010 г

Спектакль идет без антракта.