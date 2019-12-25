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Спектакль "Тень"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Тень"

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Спектакль покажут 15 сентября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль остается на сцене больше 80 лет, им открывается каждый театральный сезон. 

По сюжету людоеды работают журналистами и оценщиками в городском ломбарде, а "девочка, наступившая на хлеб" стала эстрадной звездой. Однажды в эту страну приезжает ученый. Он хочет сделать местных жителей счастливыми, но сталкивается с собственной Тенью. 

Яркий гротеск и насмешливая ирония, тонкий юмор и лиричность – все это в постановке Татьяны Казаковой. 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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