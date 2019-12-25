Спектакль "Тень"

Спектакль остается на сцене больше 80 лет, им открывается каждый театральный сезон.
По сюжету людоеды работают журналистами и оценщиками в городском ломбарде, а "девочка, наступившая на хлеб" стала эстрадной звездой. Однажды в эту страну приезжает ученый. Он хочет сделать местных жителей счастливыми, но сталкивается с собственной Тенью.
Яркий гротеск и насмешливая ирония, тонкий юмор и лиричность – все это в постановке Татьяны Казаковой.
Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова
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