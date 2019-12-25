Спектакль "Тень"

Спектакль покажут 15 сентября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль остается на сцене больше 80 лет, им открывается каждый театральный сезон.

По сюжету людоеды работают журналистами и оценщиками в городском ломбарде, а "девочка, наступившая на хлеб" стала эстрадной звездой. Однажды в эту страну приезжает ученый. Он хочет сделать местных жителей счастливыми, но сталкивается с собственной Тенью.

Яркий гротеск и насмешливая ирония, тонкий юмор и лиричность – все это в постановке Татьяны Казаковой.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова