Спектакль "Нараяма"

Спектакль представят 4 октября в театре "Мастерская". Начнется постановка в 19:30. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету у подножия горы Нараяма стоит бедная японская деревушка. На ней лежит вечный снег, а деревенские верят, что где-то там, высоко, живет бог Нараяма, принимающий и успокаивающий стариков.

Бабушка О-Рин считает, что ей пора уходить к богу, но не пускают дела: вдовеет сын, отбился от рук внук. Кто возьмет на себя хозяйство, дом и порядок в семье? И О-Рин остается, наставляет внука, ищет новую жену сыну и живет жизнью своей деревни. И со страхом ждет этого дня сын Тацухэй, обожающий мать.

Михаил Черняк поставил японскую новеллу как вечную притчу о любви – сыновней и материнской, самых сильных в мире. Суть и смысл истории – переступить через себя ради счастья и покоя того, кого ты любишь больше себя.

Фото: пресс-служба "Мастерской" (Стас Левшин)