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Спектакль "Тело Гектора"
Сегодня, 19:30
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Тело Гектора"

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Возрастное ограничение: 16+.

Это история не про античных героев. Действие комедии происходит в наши дни или в недалеком будущем. В центре сюжета курортный роман между школьным учителем и эксцентричной дамой, напоминающей Мефистофеля. Во что превратятся эти отношения? Может быть в детектив, в фарс или в игру, правила которой сочиняют сами участники на ходу?

Длительность: 1 час 20 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: спектакль, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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