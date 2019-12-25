Спектакль "Тело Гектора"

Возрастное ограничение: 16+.

Это история не про античных героев. Действие комедии происходит в наши дни или в недалеком будущем. В центре сюжета курортный роман между школьным учителем и эксцентричной дамой, напоминающей Мефистофеля. Во что превратятся эти отношения? Может быть в детектив, в фарс или в игру, правила которой сочиняют сами участники на ходу?

Длительность: 1 час 20 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru