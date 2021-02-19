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Спектакль "Там же, тогда же"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Там же, тогда же"

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Постановку покажут 17 июля в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль "Там же, тогда же" по пьесе Бернарда Слэйда "SameTime, NextYear". Все в жизни меняется: погода, окружение, политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Но постоянно лишь одно: он и она, которые встречаются каждый год в одном и том же месте. Герои видятся раз в году, но именно это долгожданное событие помогает им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же.

В ролях: Максим Аверин, Анна Якунина.

Фото: Продюсерская компания "М-Арт"

Теги: спектакль, там же тогда же, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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