Постановку покажут 17 июля в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль "Там же, тогда же" по пьесе Бернарда Слэйда "SameTime, NextYear". Все в жизни меняется: погода, окружение, политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Но постоянно лишь одно: он и она, которые встречаются каждый год в одном и том же месте. Герои видятся раз в году, но именно это долгожданное событие помогает им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же.

В ролях: Максим Аверин, Анна Якунина.

Фото: Продюсерская компания "М-Арт"