Спектакль "Свои люди"
Сегодня, 19:00
Спектакль представят 17 января в театре "Буфф". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

У богатого предпринимателя портятся дела: он в долгах у банкиров и других кредиторов. Чтобы спасти накопления, герой объявляет фиктивное банкротство. Вместе с тем рушится вся жизнь. Кто виноват в ситуации, расскажет постановка. 

Пространство музыки создадут петербургский композитор Сергей Ушаков и главный балетмейстер "Буффа" Эдвальд Смирнов. Эффектные декорации и стильные костюмы Яны Штокбант органично превращают пьесу в современное действо. 

Фото: пресс-служба театра "Буфф" 

