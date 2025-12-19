Спектакль "Свои люди"

Спектакль представят 17 января в театре "Буфф". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

У богатого предпринимателя портятся дела: он в долгах у банкиров и других кредиторов. Чтобы спасти накопления, герой объявляет фиктивное банкротство. Вместе с тем рушится вся жизнь. Кто виноват в ситуации, расскажет постановка.

Пространство музыки создадут петербургский композитор Сергей Ушаков и главный балетмейстер "Буффа" Эдвальд Смирнов. Эффектные декорации и стильные костюмы Яны Штокбант органично превращают пьесу в современное действо.

Фото: пресс-служба театра "Буфф"