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Спектакль "Свои люди"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Свои люди"

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Спектакль "Свои люди" покажут 13 мая в театре "Буфф". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля богатый предприниматель оказывается в долгах. Чтобы спасти накопленное богатство, он объявляет фиктивное банкротство. История имеет место и в наши дни. 

Яркое пространство музыки и танца создадут петербургский композитор Сергей Ушаков и главный балетмейстер "Буффа" Эдвальд Смирнов. Они точно раскроют сущность написанных А. Н. Островским образов. Эффектные декорации и стильные костюмы Яны Штокбант превратят пьесу в современное острохарактерное действо.

Фото: пресс-служба театра "Буфф" 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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