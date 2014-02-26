Спектакль "Свои люди"

По сюжету спектакля богатый предприниматель оказывается в долгах. Чтобы спасти накопленное богатство, он объявляет фиктивное банкротство. История имеет место и в наши дни.
Яркое пространство музыки и танца создадут петербургский композитор Сергей Ушаков и главный балетмейстер "Буффа" Эдвальд Смирнов. Они точно раскроют сущность написанных А. Н. Островским образов. Эффектные декорации и стильные костюмы Яны Штокбант превратят пьесу в современное острохарактерное действо.
Фото: пресс-служба театра "Буфф"
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