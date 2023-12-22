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Спектакль "Светка"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Светка"

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Постановку покажут 26 мая в театре "Лицедеи ". Начало в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрители смогут насладиться наблюдением за минутами жизни маленькой девочки, которая смотрит на мир влюбленными глазами. Но как будет чувствовать себя ребенок, который остается один в новогоднюю ночь? 

Девчушка хулиганит, ищет спрятанные родителями подарки и примеряет наряды мамы. Она проживает во время игры настоящую жизнь, ее детство окутано фантазиями и яркими эмоциями.

В этой истории найдется место и взрывному смеху, и грусти со слезами на глазах, и глубоким размышлениям. 

Фото: ВКонтакте / Театр "Лицедеи"

Теги: светка, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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