Спектакль "Светка"

Постановку покажут 26 мая в театре "Лицедеи ". Начало в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрители смогут насладиться наблюдением за минутами жизни маленькой девочки, которая смотрит на мир влюбленными глазами. Но как будет чувствовать себя ребенок, который остается один в новогоднюю ночь?

Девчушка хулиганит, ищет спрятанные родителями подарки и примеряет наряды мамы. Она проживает во время игры настоящую жизнь, ее детство окутано фантазиями и яркими эмоциями.

В этой истории найдется место и взрывному смеху, и грусти со слезами на глазах, и глубоким размышлениям.

Фото: ВКонтакте / Театр "Лицедеи"