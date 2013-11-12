Спектакль "Свет с неба"

Спектакль представят 13 октября в Театре на Васильевском. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по пьесе британского драматурга Дэвида Хэйра, режиссер – Анджей Бубень. Зрителям покажут захватывающую драму, которая обратится к глубоким человеческим чувствам и проблемам.

История расскажет, как воспоминания могут стать источником счастья или страсти, о том, каким образом правда и ложь переплетаются в нашей памяти. Кроме того, затронут темы счастья, отношений и потребности быть любимым и любить другого человека.

Фото: пресс-служба Театра на Васильевском