Спектакль "Свадьба Кречинского"

Возрастное ограничение: 12+.

Пьеса Сухово-Кобылина имеет богатейшую историю театральных постановок. Сюжет рассказывает о дворянине, который затеял ловкую авантюру и пошел на откровенный подлог. В спектакле театра "Буфф" эта комедия принимает порой трагические черты. Режиссер выделил в отдельную тему игру, как одну из самых разрушительных человеческих страстей. Кречинский в исполнении Евгения Александрова предстает перед зрителями не вальяжным светским господином, а человеком нервным, напряженным, находящимся в плену страшной болезни - страсти к игре.

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр "Буфф", Заневский проспект, 26

Фото: buffspb.ru