Спектакль "Страдания юного Вертера" является современной интерпретацией романа Гёте, который частично основан на реальных событиях.
По сюжету главный герой Вертер скрывается от суеты в небольшом городке. Там он наслаждается природой, общается с простыми людьми и читает своего любимого Гомера. Размеренная жизнь молодого человека меняется после встречи с прекрасной Шарлоттой, которая разбивает ему сердце. Это светлое чувство превращается в катастрофу, ведь девушка обручены с другим.
Продолжительность: 1 час 40 минут
Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.
Фото: tyuz-spb.ru
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