Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Страдания юного Вертера" является современной интерпретацией романа Гёте, который частично основан на реальных событиях.

По сюжету главный герой Вертер скрывается от суеты в небольшом городке. Там он наслаждается природой, общается с простыми людьми и читает своего любимого Гомера. Размеренная жизнь молодого человека меняется после встречи с прекрасной Шарлоттой, которая разбивает ему сердце. Это светлое чувство превращается в катастрофу, ведь девушка обручены с другим.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru