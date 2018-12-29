Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Страдания юного Вертера" — это современная интерпретация романа Гёте, который частично основан на реальных событиях.

Главный герой спектакля Вертер поселяется в небольшом городке, чтобы побыть наедине с собой. Там он наслаждается природой, общается с простыми людьми, читает своего любимого Гомера и рисует. Жизнь молодого человека резко меняется после посещения загородного бала. Там он знакомится с прекрасной Шарлоттой и влюбляется в нее без памяти. Однако это светлое чувство превращается для него в катастрофу, ведь девушка обручена с другим…

Когда: 4 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru