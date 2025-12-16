Спектакль "Старомодная комедия"

Спектакль покажут 21 июня в Театре на Садовой. Начало – в 15:00. Для зрителей старше 16 лет.

Будет показан спектакль, в котором сотрудница цирка Лидия Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и все ставит с ног на голову. По ночам она декламирует стихи соседкам по комнате, рассвет встречает с песней, сбегает к морю через окно, а также дерзит докторам.

Главный врач Родион Николаевич пытается утихомирить пациентку и понимает, что в один момент раздражение уступило место симпатии. Так и начинается история отношений двух одиноких людей.

Фото: пресс-служба Театра на Садовой