Спектакль "Старомодная комедия"

Спектакль покажут 31 августа в "Приюте комедианта". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Будет представлена постановка, в которой сотрудница цирка Лидия Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и все ставит с ног на голову. По ночам она декламирует стихи соседкам по комнате, рассвет встречает с песней, сбегает к морю через окно, а также дерзит докторам.

Главный врач Родион Николаевич пытается утихомирить пациентку и понимает, что в один момент раздражение уступило место симпатии. Так и начинается история отношений двух одиноких людей.

Фото: pxhere