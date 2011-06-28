  1. Главная
Спектакль "Старомодная комедия"
Спектакль покажут 31 августа в "Приюте комедианта". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Будет представлена постановка, в которой сотрудница цирка Лидия Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и все ставит с ног на голову. По ночам она декламирует стихи соседкам по комнате, рассвет встречает с песней, сбегает к морю через окно, а также дерзит докторам. 

Главный врач Родион Николаевич пытается утихомирить пациентку и понимает, что в один момент раздражение уступило место симпатии. Так и начинается история отношений двух одиноких людей. 

Фото: pxhere 

