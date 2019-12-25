Спектакль "Старомодная комедия"

Работница цирка Лидия Васильевна Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и немедленно все ставит с ног на голову. По ночам она читает стихи соседкам по комнате, встречает рассвет, сбегает к морю через окно, дерзит докторам и ведет себя крайне независимо.
Главный врач Родион Николаевич раз за разом пытается утихомирить недисциплинированную пациентку и однажды понимает, что раздражение уступило место симпатии. Так начинается история любви двух одиноких людей.
Длительность: 2 часа 15 минут
Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27
Фото: pkteatr.ru
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