Спектакль "Старомодная комедия"

Возрастное ограничение: 16+.

Работница цирка Лидия Васильевна Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и немедленно все ставит с ног на голову. По ночам она читает стихи соседкам по комнате, встречает рассвет, сбегает к морю через окно, дерзит докторам и ведет себя крайне независимо.

Главный врач Родион Николаевич раз за разом пытается утихомирить недисциплинированную пациентку и однажды понимает, что раздражение уступило место симпатии. Так начинается история любви двух одиноких людей.

Длительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru