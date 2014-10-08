Спектакль "Спасти рядового Гамлета"

По сюжету труппа артистов прилетела в провинциальный город играть спектакль "Гамлет". Но актер главной роли не приехал. В коллективе началась паника, каждый думает, как спасти постановку, поскольку отменять показ нельзя.
В гостинице соседом по номеру оказывается известный Народный артист. Он и пообещал стать новым "Гамлетом", не читая пьесу.
Спектакль наполнен танцами, живым вокалом и музыкой. Прозвучат композиции Владимира Высоцкого.
Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль
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