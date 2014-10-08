Спектакль "Спасти рядового Гамлета" покажут 26 апреля во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

По сюжету труппа артистов прилетела в провинциальный город играть спектакль "Гамлет". Но актер главной роли не приехал. В коллективе началась паника, каждый думает, как спасти постановку, поскольку отменять показ нельзя.

В гостинице соседом по номеру оказывается известный Народный артист. Он и пообещал стать новым "Гамлетом", не читая пьесу.

Спектакль наполнен танцами, живым вокалом и музыкой. Прозвучат композиции Владимира Высоцкого.

Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль