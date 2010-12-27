Возрастное ограничение: 16+.

В ДК Выборгский приезжают с гастролями артисты Театра Антона Чехова. Спектакль "Спасатель" поможет зрителям понять, как стать действительно счастливым, как любить и быть любимым. Главное в этом жестоком мире не потерять веру в лучшее и не уступать дорогу сложностям. Несмотря на множество шуток, постановка все же о важном, о жизни.

Артисты: Геннадий Хазанов, Дарья Макарова, Федор Добронравов

Продолжительность: 1 час 45 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com