Спектакль "Сон об осени"

Автором спектакля "Сон об осени" является норвежец Юн Фоссе, один из самых ярких представителей современной скандинавской драматургической школы.
История прописана в нескольких измерениях. Сама постановка – о попытках вернуть любовь, которая прервалась на старте. Спустя годы пара встречается снова. Женщина все еще одна, а у мужчины появились жена и дети.
Для того, чтобы быть счастливыми, персонажи ищут выход из печальной реальности. Они становятся заложниками прошлых и ошибочных решений.
Фото: kudago.com
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