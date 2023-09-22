Спектакль "Сон об осени" представят 5 декабря в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Автором спектакля "Сон об осени" является норвежец Юн Фоссе, один из самых ярких представителей современной скандинавской драматургической школы.

История прописана в нескольких измерениях. Сама постановка – о попытках вернуть любовь, которая прервалась на старте. Спустя годы пара встречается снова. Женщина все еще одна, а у мужчины появились жена и дети.

Для того, чтобы быть счастливыми, персонажи ищут выход из печальной реальности. Они становятся заложниками прошлых и ошибочных решений.

Фото: kudago.com