Возрастное ограничение: 16+.

Балетный спектакль "Солярис" является продолжением размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом романе Станислава Лема. Действие разворачивается на станции "Земля" и в космическом пространстве. Отправляясь в межпланетное путешествие, человек неизбежно погружается в исследование собственного, внутреннего космоса. Возможно, в нем и заключена сила, неистребимый свет.

Все шесть персонажей спектакля равнозначны. Они части одной личности, оттиски памяти ее подсознания. Каждая устремлена к поиску чего-то важного и непреодолимо далекого. Следуя за героями, зритель понимает, что главное действующее лицо – он сам.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Приют Комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru