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Спектакль "Собачье сердце"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Собачье сердце"

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Возрастное ограничение: 18+.

Выдающийся хирург, профессор Преображенский решается на рискованный эксперимент по трансплантации человеческого гипофиза собаке. Пересадка удается: орган приживается, и пес принимает человеческое обличье и теперь может говорить и принимать решения. Медицинская революция профессора, равно как и Октябрьская революция, случившаяся незадолго до событий, описанных в романе Булгакова, породили абсолютно новый тип человека династии "Шариковых" и "Швондеров".

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru

Теги: афиша, профессор преображенский, собачье сердце, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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