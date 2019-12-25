Спектакль "Собачье сердце"

Возрастное ограничение: 18+.

Выдающийся хирург, профессор Преображенский решается на рискованный эксперимент по трансплантации человеческого гипофиза собаке. Пересадка удается: орган приживается, и пес принимает человеческое обличье и теперь может говорить и принимать решения. Медицинская революция профессора, равно как и Октябрьская революция, случившаяся незадолго до событий, описанных в романе Булгакова, породили абсолютно новый тип человека династии "Шариковых" и "Швондеров".

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru