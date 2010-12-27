В пятницу, 6 сентября, петербургский театр "Приют комедианта" покажет спектакль "Смерть Тарелкина". Режиссер постановки Семен Серзин назвал произведение черной комедией. За основу взяли гротесковый авторский текст Сухово-Кобылина, написанный более столетия назад и далеко выходящий за рамки сатиры.
По сюжету чиновник средний руки Тарелкин запутался в собственных долгах и решает сымитировать собственную смерть. Но попытка мистификации приводит героя в плохую компанию. Спектакль продолжает начатую Гоголем и Салтыковым-Щедриным тему изобличения глупости, жадности и бюрократии.
Когда: 6 сентября в 19:00
Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)
Продолжительность: 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: pkteatr.ru
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