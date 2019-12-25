Спектакль "Слуга двух господ"

Постановку покажут 12 августа в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Насладитесь искрометной венецианской комедией, герои которой отправляются в яркое путешествие по столице. Они столкнутся с забавными и наивными нелепостями и глупыми ситуациями. Драматизма добавит трогательная история двух влюбленных, которые из-за обстоятельств до последних минут спектакля не могут воссоединиться. Кто-то увидит мозаику, состоящую из таких непохожих пар: романтичных, прагматичных, простодушных...

Спектакль удивит количеством чудесных шуток, которые напомнят современному зрителю о неподражаемой комедии масок.

Фото: Театр комедии им. Акимова