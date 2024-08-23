Спектакль "Скупой папик" покажут 18 апреля в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Главные герои спектакля Сергей и Маргарита – семейная пара, они давно живут вместе и успели охладеть друг к другу. Однажды мужчина встретил Зину и решил приударить за ней, вспомнить былую молодость. Но неожиданный ответный ход терпеливой супруги Сергея не заставил себя ждать.

Начинает казаться, что ничто не распутает сложившийся клубок неприятностей, однако жизнь все расставит на свои места. Постановка полна смешных и курьезных ситуаций, в которых может оказаться каждый из нас.

Фото: teatr-millenium.ru