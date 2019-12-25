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Спектакль "Скрипач на крыше"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Скрипач на крыше"

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Постановка с мировым именем в исполнении российских артистов.

В местечке Анатовка живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем. Он честно и много трудится, мечтает о душевном покое, о счастье и немного разбогатеть. Первоначальный капитал у него есть: пять прекрасных дочерей, ради которых он готов на всё. Однако дочери внезапно выходят замуж без родительского благословения и денег. Как же поступить главному герою? 

Легендарный мюзикл по мотивам произведений Шолом-Алейхема на стихи Шелдона Харника представят в Петербурге в рамках Театра-фестиваля "Балтийский дом". Бродвейский мюзикл уже много лет идет в театрах мира. Он успел завоевать девять театральных премий "Тони" и почетное место в Зале славы "Грэмми". 

Главные роли в спектакле исполняют Игорь Скляр и Дарья Юргенс. 

Продолжительность: 3 часа 15 минут

Возрастное ограничение: 12+

Теги: спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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