Спектакль "Скрипач на крыше"

Постановка с мировым именем в исполнении российских артистов.

В местечке Анатовка живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем. Он честно и много трудится, мечтает о душевном покое, о счастье и немного разбогатеть. Первоначальный капитал у него есть: пять прекрасных дочерей, ради которых он готов на всё. Однако дочери внезапно выходят замуж без родительского благословения и денег. Как же поступить главному герою?

Легендарный мюзикл по мотивам произведений Шолом-Алейхема на стихи Шелдона Харника представят в Петербурге в рамках Театра-фестиваля "Балтийский дом". Бродвейский мюзикл уже много лет идет в театрах мира. Он успел завоевать девять театральных премий "Тони" и почетное место в Зале славы "Грэмми".

Главные роли в спектакле исполняют Игорь Скляр и Дарья Юргенс.

Продолжительность: 3 часа 15 минут

Возрастное ограничение: 12+