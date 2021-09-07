Спектакль "Сказка о глупом-умном мышонке"

Постановку покажут 1 июля в Театре марионеток им. Деммени. Начало в 14:00 и 17:00. Возрастные ограничения: 0+

"Спи, Мышонок, сладко-сладко!", — убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашенные няни. Но малыш не слушался. А когда к кроватке подошла ласковая, пушистая и сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить.

Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Мышонка ждет счастливый финал, он спасется.

Внимание! Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых в театр не допускаются.

Фото: demmeni.ru