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Спектакль "Сказ про Федота-стрельца"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Сказ про Федота-стрельца"

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Спектакль покажут 21 марта в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Московский театр комедии покажет в ДК "Выборгский" спектакль  "Сказ про Федота Стрельца".  История увлекательна для зрителей всех возрастов. Сатирическая пьеса рассказывает о злом царе, который хотел сжить со свету главного героя Федота-стрельца, чтобы забрать его жену себе. Вредный и хитрый правитель придумывает сложные испытания для соперника, но Федот справляется со всеми трудностями. И тогда царь требует, чтобы удалой молодец принес То-Чаво-Не-Может-Быть...

Зритель сможет насладиться интересными диалогами, богатыми на архаизмы, и задуматься о проблемах, которые актуальны во все времена.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии

Теги: сказ про федота-стрельца, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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