Спектакль "Сирена и Виктория"

Спектакль покажут 21 апреля в КДЦ "Максим". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Петербуржцев приглашают на трогательную комедию о дружбе двух женщин, которые решили покончить со своим одиночеством.

Сирена – "торгашка", добившаяся успеха и материального благополучия. Однако деньги не принесли счастья. Дама собирается выучить английский язык и для этого нанимает доктора филологических наук Викторию. Супруг женщины нашел другую, и теперь она одинока. Именно одиночество объединяет героинь.

Сирена берет счастье подруги в собственные руки, на их голову падает загадочный Константин. Дальнее развитие событий заводит персонажей в самые смешные ситуации.

