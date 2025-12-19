Спектакль "Синьор из высшего общества"

Спектакль представят 21 января в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Режиссер Дамир Салимзянов сделал новые перевод и сценическую редакцию.

По сюжету синьор Папагатто является завсегдатаем публичных светских мероприятий. Используя обаяние и знание законов психологии, он общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы. Еду хитрец продает и таким образом обеспечивает семью. Но наступает момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает таланты впустую.

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета