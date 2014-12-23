Спектакль "Синьор из высшего общества" покажут 15 апреля в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи создана в 1956 году. Для спектакля режиссер Дамир Салимзянов сделал новый перевод и сценическую редакцию классической итальянской комедии положений.

Главный персонаж Папагатто – завсегдатай светских мероприятий. Синьор, используя свои обаяние и знания законов психологии, легко общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы. Еду он продает, чтобы заработать. Однако наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает таланты впустую.

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета