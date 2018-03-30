Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Синдром счастья, или ложь по контракту" поставлен по пьесе Ив Жамиака "Месье Амилькар, или Человек, который платит".

Порой отчаяние толкает людей на очень странные поступки, как, например, месье Амилькара. Он — обеспеченный, элегантный и обворожительный мужчина, однако очень несчастный в личной жизни. Однажды Амилькар решает, что для полноценной жизни ему необходима семья и не находит лучшего решения проблемы, чем просто купить ее.

В главных ролях: Людмила Артемьева, Николай Добрынин, Галина Петрова, Роман Мадянов, Илья Соколовский и Агния Кузнецова.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com