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Спектакль "Шпиль"
Сегодня, 19:00
618
Alena_Zinovieva

Спектакль "Шпиль"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Шпиль" создан по мотивам одноименного романа лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга. Действие происходит в английском городе XIV века и освещает процесс постройки шпиля Собора Девы Марии в Солсбери. Переплетая реальность и миф, автор обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла. В спектакле поднимается тема гордыни или невольного самоослепления, позволяющего оправдывать преступление во имя великой идеи.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru

Теги: большой театр кукол, спектакль, шпиль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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