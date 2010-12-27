Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Шпиль" создан по мотивам одноименного романа лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга. Действие происходит в английском городе XIV века и освещает процесс постройки шпиля Собора Девы Марии в Солсбери. Переплетая реальность и миф, автор обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла. В спектакле поднимается тема гордыни или невольного самоослепления, позволяющего оправдывать преступление во имя великой идеи.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru