Спектакль "Сегодня расписался с одной, завтра с другой"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по пьесе Валентина Катаева "Квадратура круга". Судя по названию, можно подумать, что речь в спектакле идет о крайне легкомысленных людях. Однако это не так. Людмила, Тоня, Вася и Абрам – серьезные и целеустремленные строители новой жизни. Просто строительство частной жизни и семьи основывается на истинах, открытых задолго до появления ЗАГСов. Зрители будут наблюдать, как герои раз за разом выкручиваются из нелепых и запутанных ситуаций, как обретают свою любовь и пытаются ее сохранить.

Длительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com