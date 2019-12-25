Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Сегодня расписался с одной, завтра с другой" поставлен по пьесе Валентина Катаева "Квадратура круга". Судя по названию, можно подумать, что речь пойдет о чрезвычайно легкомысленных людях, которые в погоне за минутными радостями забывают важные нравственные законы. На самом деле молодые люди Людмила, Тоня, Вася и Абрам – серьезные и целеустремленные строители новой жизни. А строительство частной жизни и семьи основывается на истинах, открытых задолго до появления ЗАГСов.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com