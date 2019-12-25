Спектакль "Сегодня или никогда"

История вечных вопросов о любви и верности, браке и семье.

"Сегодня или никогда" – это история двух семей, "четырехугольник" с мужем, женой, любовником и любовницей. Здесь вечные вопросы о любви и верности, браке и семье, однако герои стараются ответить на них весело и парадоксально. В постановке слышна "чаплинская нота" маленького человека, отстаивающего право на счастье. В этой борьбе маленький человек смешон и трогателен.

Режиссер Глазков называет свой спектакль зеркалом, в котором можно найти ответ на вопрос, почему супруги, когда-то полюбившие друг друга, начинают ненавидеть.

Цена билетов: от 300 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, ул. Итальянская, 19

Фото: театр имени Комиссаржевской