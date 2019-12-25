Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Сегодня или никогда" – это французский адюльтер, история двух семей, "четырехугольник", в котором персонажи – муж/жена-любовник/любовница. Герои говорят о вечных вопросах: браке, семье, любви, верности и измене. Однако они, в соответствии с жанром, пытаются ответить на них легко, весело, парадоксально и с чувством юмора. Здесь слышится излюбленная "чаплинская нота" маленького человека, который отстаивает свое право на счастье. В этой борьбе он трогателен и смешон одновременно.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская улица, 19

Фото: teatrvfk.ru