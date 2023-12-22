Спектакль "Счастье мое"

Драма развернется на сцене Театра на Литейном. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В далеком 1947 году Вика мечтала о счастье. Она хотела стать мамой, работать пионервожатой, гордо стоять на линейке. В общем, героиня мечтала о таком простом счастье. А вот ее товарищ Семен грезил о карьере дипломата и пышных приемах у монархов. Такие разные герои влюбились и столкнулись с серьезным испытанием в жизни. Можно ли изменить жизнь за одну ночь? Оказывается – можно.

Мечты Вики и Семена рухнули, реальность изменила их представления о счастье.

Спектакль – лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Фото: ВКонтакте / Театр на Литейном