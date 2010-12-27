Спектакль "Счастье мое"

Возрастное ограничение: 16+.

На дворе 1947-й год. Завершилась война, и люди пытаются начать новую жизнь: стараются забыть прошлое, с надеждой глядя в будущее.

Простая юная девушка Виктория мечтает о самых обыкновенных вещах. Она хочет стать пионервожатой, стоять на линейке и родить ребенка. Героиня встречает Семена, который мечтает быть дипломатом и посещать пышные приемы у английской королевы.

Две противоположные мечты, две разные дороги, две судьбы. Но случайная встреча все меняет и порождает в Семене и Виктории нежную любовь, которая становится главным жизненным уроком и испытанием.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Драматический театр "На Литейном", Литейный проспект, 51

Фото: afisha.yandex.ru