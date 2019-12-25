Спектакль "С Чарльзом Буковски за барной стойкой"

Вход строго с 18 лет.

Организаторы перфоманса предлагают посидеть в баре с самим Чарльзом Буковски: надеть наушники, слушая отрывки сочинений знаменитого писателя, наблюдать за происходящем вокруг и наслаждаться обстановкой. В стоимость билета (тысяча рублей) входит пинта пива, оттого вход строго с 18 лет. Экспериментальная постановка длится 50 минут.

В истории писателя – воспоминания о бедности, разгульной жизни, одиночестве, любви и безумии на грани самоубийства. И о творчестве.

Цена: от 990 рублей

Где: Fiddler"s Green, Рубинштейна, 5

Фото: pixabay