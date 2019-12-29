Спектакль "Ревизор" в Театре имени Ленсовета

Комедия в 5-ти действиях с одним антрактом.

Режиссёр постарался убрать все актёрские и постановочные штампы. Но это не означает, что вас ждут космические костюмы или декорации. "Ревизор" поставлен в декорациях интерьеров XIX века и все актеры предстают в обличии того времени. Необычным является лишь то, что герои танцуют и поют. В ролях: Сергей Мигицко, Анна Алексахина, Анастасия Самарская, Маргарита Иванова, Сергей Перегудов, Александр Новиков и другие.



Место: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (пр. Владимирский, д. 12)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Театр Ленсовета