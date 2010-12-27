Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Ревизор" поставлен по одноименной комедии Николая Гоголя. Премьера состоялась в 1836 году в Александринском театре. На ней присутствовал сам Государь Император Николай I. Он много смеялся и хлопал, а после сказал: "Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!".

Сама ситуация с мнимым ревизором, которую Гоголю подсказал Пушкин, и смешна, и нелепа. Перед страхом разоблачения за важного человека принимают "сосульку и тряпку" и начинают плясать под его дудку.

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru