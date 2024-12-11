Спектакль "Ретро" представят 5 марта в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:30. Возрастное ограничение: 16+.

На сцене представят историю о том, что родную душу можно найти в любом возрасте и при странных обстоятельствах. По сюжету семья задумала женить пенсионера-вдовца Николая Чмутина. На смотрины пригласили трех потенциальных колоритных невест.

Режиссер постановки Юрий Цуркану заявил: "Когда мне хочется говорить, я ставлю спектакль. Но сделать его надо так, чтобы потом захотелось помолчать. Пьеса Галина – лирическая комедия о человеческих пространствах души, не укладывающихся в простую схему житейских выгод и искусственных манипуляций, даже если цель благая. Счастье в самом человеке – это великая секунда трех пространств, когда прошлое, настоящее и будущее живут неотделимо".

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