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Спектакль "Раневская. Одинокая насмешница"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Раневская. Одинокая насмешница"

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Постановку покажут 7 июля в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Главным героем комедии является Фаина Раневская. В течение 2,5 часов зрители будут наслаждаться неповторимым юмором. Спектакль перенесет вас в неповторимый мир артистки. Здесь ее мысли, чувства, переживания, поступки, которые оказались настолько глубокими и неординарными, что авторам не было необходимости что-то сочинять.

Зритель поймет тонкую, ранимую, глубокую душу Раневской. Он проникнется историей этого гордого, сильного и красивого в своём внутреннем одиночестве человека. 

Фото: Кадр фильма "Подкидыш", 1939 год

Теги: раневская, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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