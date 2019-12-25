Спектакль "Пять вечеров"

В основу спектакля легла пьеса драматурга Александра Володина.

На сцене молодежного театра на Фонтанке развернется история любви длинною в жизнь по мотивам пьесы Александра Володина.

Сюжет пьесы строится вокруг двух немолодых людей. Они оба прожили тяжелые жизни и теперь готовы за пять совместных вечеров рассказать друг друг о своих болях и утратах. Володин затронул не только проблему кризиса среднего возраста, но и темы войны, ошибок и расставания. Многие зрители отметили, что именно эта пьеса помогла им стать немного добрее.

Где: Набережная реки Фонтанки, 114

Цена: от 330 рублей

Фото: Вконтакте