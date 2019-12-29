Спектакль "Провинциальные анекдоты"

Возрастное ограничение: 16+.

Провинциальные анекдоты" – это два полноценных мини-спектакля "История с метранпажем" и "Двадцать минут с ангелом". Их действие происходит в маленькой провинциальной гостинице "Тайга". Туда по разным причинам занесло героев с разных концов СССР. Персонажи спектакля не столько сатиричны, сколько комичны в своей простоте, типичности и заурядности. Какие-то ситуации кажутся сейчас просто смешными, но анекдотические ситуации, в которые попадают герои, в итоге приводят к неожиданному финалу.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com