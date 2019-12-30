Спектакль "Провинциальные анекдоты"

Возрастное ограничение: 16+.

"Провинциальные анекдоты" – это два полноценных мини-спектакля "История с метранпажем" и "Двадцать минут с ангелом". Их действие происходит в маленькой гостинице "Тайга", куда по разным обстоятельствам занесло героев с разных концов СССР. Персонажи не столько сатиричны, сколько комичны в своей простоте, типичности и заурядности. Какие-то проблемы кажутся современному человеку просто смешными, однако эти анекдотические ситуации в итоге приводят к неожиданному драматическому финалу.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com