Спектакль "Просто бэби, или Любовь по-французски"

Спектакль покажут 25 апреля в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету предприниматель Эдмонд Фонтаж планирует выдать свою дочь за делового партнера, однако Кристиана давно влюблена в отцовского секретаря – доброго и порядочного, однако небогатого Огюстена. Глава семейства в шоке, и в тот же момент появляется информация о том, что у него есть еще и внук.

Проблемы отцов и детей становятся более запутанными, когда у детей рождаются собственные дети. "Просто бэби, или Любовь по-французски" – по-французски легкая и остроумная комедия.

Фото: пресс-служба Дворца искусств Ленобласти