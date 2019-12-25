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Спектакль "Прошлым летом в Чулимске"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Прошлым летом в Чулимске"

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На сцене театра "Мастерская".

Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" покажут на сцене театра "Мастерская". Для зрителей старше 18 лет.

"Прошлым летом в Чулимске" - провинциальная история о том, на что способны люди в борьбе за свое счастье.

Постановочная группа:
Режиссер – Григорий Козлов 
Режиссеры-педагоги – Галина Бызгу, Григорий Серебряный 
Педагоги курса – Юрий Васильков, Таисия Калинченко, Григорий Углов, Алла Зимина, Любовь Алферова
Режиссер-ассистент – Илья Колецкий 
Художник – Николай Слободяник 
Художник по костюмам – Нина Штеренберг 
Звуковой дизайн – Владимир Бычковский 
Музыкальная аранжировка – Антон Горчаков 
Звуковые эффекты – Михаил Гаврилов
Звукорежиссер – Александр Ларионов
Свет – Александр Рязанцев
Помощники режиссера – Валерия Василькова, Екатерина Затолокина, Алена Паршина

Действующие лица и исполнители:
Шаманов – Михаил Гаврилов
Пашка – Дмитрий Миков, Юрий Насонов, Симон Эвальд
Помигалов – Никита Капралов
Дергачев – Глеб Савчук
Мечеткин – Ричард Ардашин, Кирилл Гордлеев, Леван Цискадзе
Еремеев – Фома Бызгу, Гиорги Голошвили
Валентина – Сайма Висти, Кристина Куца
Кашкина – Юлия Вибе, Дарья Завьялова, Мария Столярова
Хороших – Дарья Соловьева, Анастасия Стебнева

Спектакль идет с одним антрактом.

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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