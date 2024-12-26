Спектакль "Прощания не будет" представят 19 апреля в театре "Суббота". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

На сцене ожидается спектакль, поставленный по дневникам Ю. А. Смирнова-Несвицкого. Записи создателя театра "Суббота", который пережил годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, наполнены веселыми историями и шутками, главное – жаждой жизни.

Любимые песни "Субботы" из 1970-1980-х годов сегодня звучат с обескураживающей силой, будто современный человек забыл, что можно так просто и честно говорить о себе, душе и мире. Сюжет постановки вырывается за пределы личного.

Фото: пресс-служба театра "Суббота"