Спектакль "Призраки"

Небанальная итальянская комедия в Приюте комедианта.

Главный герой комедии де Филиппо - недавно женившийся Паскуале, изо всех сил старающийся подыскать подходящее жилье для семьи. Однажды ему предлагают поселиться в огромном особняке совершенно бесплатно. Дело в том, что по местным поверьям, в доме обитают привидения.

Паскуаль, как и его риелтор, не обращают внимания на подобные выдумки. Они договариваются, что платой за проживание станет доказательство отсутствия призраков в доме: Паскуале должен будет ежедневно появляться на балконе со счастливой улыбкой на лице. Даже если в роли призрака будет выступать любовник его жены…

Спектакль идет три часа с перерывом на антракт.

Место: Приют комедианта (ул. Садовая, 27/9)

Когда: 1 августа в 19:00

Билеты: Яндекс.Афиша

Фото: Театральная афиша