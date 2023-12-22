Спектакль "Привидения"

Постановку покажут 21 марта в БДТ им. Г. А. Товстоногова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова покажут постановку "Привидения". Проект подготовили народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и и режиссер Роман Мархолиа. В основу истории легла одноименная пьеса Генрика Ибсена. Артисты расскажут притчу о трагичности человеческого существования, раскроют тайну, казалось бы, идеального брака.

Вдова Элен Алвинг готовится к открытию детского приюта в память о своем "идеальном супруге". В родительский дом из Парижа вернулся ее любимый сын Освальд. Молодой человек не рассказывает матери, почему ему пришлось вернуться домой.

Герои пьесы пытаются вырваться из заколдованного круга, искупить свою вину, прервать цепочку трагических событий.

Фото: bdt.spb.ru (сайт)